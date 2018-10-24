Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İstanbul'daki sanayi sitelerini taşımaya çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Güçlü Bir Sanayi Ülkesi Olmak Yolunda Yeni Hamlelere Odaklanmak" ana gündemiyle gerçekleştirilen Meclis Toplatısı'nda yaptığı konuşmada, reel sektörün nabzını tutmaya devam ettiklerini, amaçlarının, "varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarıyla birlikte, fikir teatisiyle çözmek" olduğunu söyledi.

Sanayi sektörüne ilişkin son verilerin geçen hafta açıklandığını, rakamlar piyasa beklentilerine kıyasla olumlu geldiğini anımsatan Varank, sanayide 8 ayda ortalama yüzde 6,6'lık bir üretim artışı yaşandığını aktardı.

Varank, sermaye malı üretimindeki yıllık yüzde 5,3'lük artışın üretime dönük yatırımlar açısından kendilerine ipucu verdiğini kaydederek, üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazında izlemeye çalıştıklarını, atılması gereken adımları buna göre planlayıp hızla attıklarını anlattı.

Yılın 9 ayında gerçekleşen istihdam ve ihracattaki artıştan bahseden Varank, bu alanlardaki artışlarda sanayicilerin büyük rolü olduğunu bildirdi.

Kalkınma ve refah artışında itici gücün sanayi olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Varank, dolayısıyla sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olduklarını vurguladı.

Varank, yapısal dönüşümde "yüksek katma değerli üretim", "sanayide verimlilik artışları" ve "dijital dönüşüm" başlıkları altında 3 temel stratejileri olacağını kaydederek, üretim reformunu, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla hayata geçireceklerini, kısa-orta ve uzun vadeli adımları bu bilinçle atacaklarını anlattı.

Bakan Varank, 3 temel stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası rekabet gücümüzü ve dünya ihracatından aldığımız payı artırmak için, yüksek katma değerli bir yapıya geçmek zorundayız. Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmayı bu dönüşümün temel eksenleri olarak görüyoruz. Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltmak üzere, uçtan uça Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; yurt içi sanayide orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde artırmak. Sunduğumuz tüm Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde ve yatırım teşvik sisteminde bu programı merkeze alacağız. KOBİ'leri değişimi izlemeye çalışan işletmeler olmaktan çıkarıp, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştüreceğiz. Bu kapsamda; firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekliyor, kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz."

"İstanbul'daki sanayi sitelerini taşımaya çalışıyoruz"

Varank, KOBİ-üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirdiklerini, son derece kapsamlı bir Yatırım Teşvik Sistemi olduğunu belirterek, yılın 9 ayında düzenlenen teşvik belgeleriyle, geçen seneye göre sabit yatırım tutarında yüzde 52'lik ve istihdamda yüzde 30'luk bir artış olduğunu söyledi.

Proje Bazlı Destek Sistemi'nden bahseden Varank, OSB'lerdeki yatırımları, üretimi ve istihdamı artırmak için önemli düzenlemeler yaptıklarını, bakanlık bünyesinde bugüne kadar 309 OSB'ye sicil vererek tüzel kişilik kazandırdıklarını ve bu sayede 1,8 milyon istihdam sağlandığını anlattı.

Varank, İstanbul yeniden şekillenirken, orta boy işletmeleri, İstanbul çevresindeki illerde yeni OSB alanları üreterek yerleştirmeye ve büyümelerinin önünü açmaya gayret ettiklerini kaydederek, "Şehir içinde sıkışmış sanayi sitelerini alt yapısı düzgün, eğitim merkezleri ve yeşil alanlarla donatılmış nitelikli organize sanayi ve endüstri bölgelerine taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Geçen hafta İzmir'de ilk özel endüstri bölgesini ilan ettiklerini hatırlatan Varank, bu bölge sayesinde, ithalatta önemli yer tutan petrol ve petro kimya ürünlerinde dış ticaret açığında yıllık 1,5 milyar dolara varan düşüşler göreceklerini söyledi.

"Elektrik motorlarında dönüşümün sağlanmasını önemsiyoruz"

Varank, sürdürülebilir yüksek bir büyümeyi sağlamanın yolunun sanayide yüksek verimlilikten geçtiğini belirterek, bu yüzden ikinci stratejilerini "verimlilik artışı" olarak belirlediklerini kaydetti.

Verimlilik artışları için bir dizi politika hayata geçirdiklerini dile getiren Varank, bu düzenlemelerden bahsetti.

Varank, diğer hususun enerji verimliliği olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ülkemizde üretilen elektriğin yüzde 50'sini sanayi sektörü tüketiyor. Bu yüzde 50’nin, yüzde 70’lik bölümünüyse üretimde kullanılan makinelerin motorları tüketiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir verimsizlik söz konusu. Elektrik motorlarında dönüşümün sağlanmasını önemsiyoruz. Dönüşümü planlayan sanayiciler ve OSB'lerin görüşlerini aldık. Ayrıca motor üreticileriyle de görüştük. Uluslararası kuruluşlarla en iyi ülke uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. Bu aşamada sanayicimize uygun finansman modeli üzerinde çalışıyoruz, hedefimiz en kısa zamanda bu modeli ilgili tarafların görüşüne sunmak. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde hem enerji verimliliği artacak, hem de sanayicimizin maliyetleri düşecektir."

"Sanayicilerimizle daha çok başarı hikayeleri yazacağız"

Varank, üçüncü stratejileri olan "sanayinin dijital dönüşümünün" öneminden bahsederek, Türkiye'nin gerek sanayisi ve iş gücüyle, gerekse İSO gibi STK'larıyla önemli fırsatları barındıran bu süreçte, aktif bir şekilde yer almak zorunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirirken, bir taraftan küresel rekabet iddiasını sürdüreceğini, diğer taraftan da kendi hedefleri, imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda ilerleyeceğini aktaran Varank, "Başka ülkelerin gittiği yolları kopyalamak yerine, kendi yol haritamızı takip edeceğiz. Her bir yeni teknoloji alanında temel bilimsel çalışmalardan, prototip üretimine kadar fikrimizi, mesaimizi ve sermayemizi olabilecek en üst seviyelere çıkaracak; milli teknoloji hamlemizi bu inançla tasarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, bu alanda yaptıkları Girişimci Bilgi Sistemi gibi uygulamalardan ve düzenlemelerden bahsetti.

Hedeflerinin altının doldurulmasında sanayicilere de iş düştüğünü ifade eden Varank, "Sizden beklentimiz; fırsatları yakından takip edip, muhataplarınızla iş birliğini geliştirmek; üretimdeki dönüşüme tam destek vermek; rekabet stratejilerinizi yenilik oluşturma üzerine kurmak ve iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek." dedi.

Varank, Ürün Güvenliği Haftası içinde olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz. Piyasaya giren her bir kalitesiz, ucuz, kaçak veya kontrolsüz malzemenin o sektördeki bir sanayicimizin sektörden çıkmasına sebep olduğunun farkındayız. Bakanlık olarak, üreten toplum bilincinin ön plana çıkmasını sağlayacak eğitim ve tanıtım yayınları üzerinde duracağız. Uluslararası normlarda üretim yapan, bilinçli ve küresel pazarlara hitap edebilecek sanayici profilinin oluşmasına tam destek vereceğiz. Bu yeni dönemde siz sanayicilerimizle daha yakından çalışma imkanı bulacağımıza inancım tam."

Varank, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ve gücünü koruduğunu belirterek, "Bununla birlikte; elbette yapılması gerekenler var. Bunun bilincindeyiz, tüm imkanlarımızı seferber ediyor, ekonomi yönetimi olarak işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli adımları kararlı bir şekilde atıyoruz. Sanayicilerimizle, iş dünyamızla ve milletimizle daha çok başarı hikayeleri yazacağız." dedi.

Bakan Varank, ekibiyle birlikte İSO'ya çıkarma yaptı

Varank, İSO'nun Meclis Toplatısı'nda yaptığı konuşma sonrası sanayicilerin taleplerini dinledi. Toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da katıldı.