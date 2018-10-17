Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kök hücre projesi kapsamında kemik iliği donörleri arasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kemik iliği nakli bekleyen kanser hastalarının umudu olan kök hücre bağışçılığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı ile Kızılay’ın ortaklaşa yürüttükleri kök hücre projesi kapsamında kan örneği veren Bakan Varank, kemik iliği donörleri arasına katıldı.
Sürpriz ziyaret
Bakan Varank, bakanlığın ilgili kuruluşu TSE’nin TOBB’ta gerçekleştirilen “Standardizasyon Zirvesi” programına katıldıktan sonra sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Güvenpark’ta bulunan Kızılay Kan Bağışı TIR’ına uğrayan Bakan Varank, kan örneği vererek, kemik iliği donörü oldu.
"Bir hastamızın bile"
Türkiye’de ilik nakli bekleyen pek çok hasta bulunduğunu ifade eden Varank, “Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek bu bizim için büyük bahtiyarlık olur. Bunun için ben de, ‘Hikayeme Can Ver’ diyorum. Kızılay’ın kök hücre bağış kampanyasına destek oluyorum” dedi.
Video ile destek istedi
Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile ‘Hikayeme Can Ver’ ismiyle bir kampanya başlatarak, sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için kan örneği çağrısında bulunmuştu.
Bakan Varank'a teşekkür
Bakan Varank’ın kan örneği vererek ilik donörü olduğunu öğrenen Gazeteci Akdoğar, sosyal medyadan açıklama yaparak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank da hikayemecanver dedi ve ilik nakli için bağışçı adayı oldu. Sayın @varank çok teşekkür ederim” mesajını paylaştı.
Türkök projesi nedir?
Sağlık Bakanlığı ile Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) 2014’ten bu yana faaliyet gösteriyor. TÜRKÖK kapsamında bugüne kadar 355 bin kişi kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi. Bugüne kadar verilen numunelerden yaklaşık 3 bininde eşleşme oldu. Bu kapsamda 900 kök hücre nakli gerçekleştirildi.
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