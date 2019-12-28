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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunu kurduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunu kurduk.' dedi.

AA28.12.2019  12:25 - Güncelleme: 28.12.2019  12:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunu kurduk. Böylelikle 750 milyon liralık yeni kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona tüm Türkiye'de mobilize ediyoruz. Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz." dedi.
 
Türkiye'nin Otomobili
Bakan Varank, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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