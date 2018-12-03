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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üretim öncülüğünde büyüme için çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Sanayicinin üzerindeki yükleri azaltarak üretim öncülüğünde büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayicinin üzerindeki yükleri azaltarak üretim öncülüğünde büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
 
Varank, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
 
Üretici Fiyat Endeksinin aylık bazda yüzde 2,53 düştüğünü belirten Varank, ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüşün "ara malında" gerçekleştiğine işaret etti.
 
Varank, imalat sanayisi "Satınalma Yöneticileri Endeksi"nin ekim ayında başladığı yükselişini sürdürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:
 
"Reel kesim güveni yüzde 6,3'lük artışla ekonomik güveni artıran temel faktör oldu. Sanayicinin üzerindeki yükleri azaltarak üretim öncülüğünde büyüme için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Kasım ayındaki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek."

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