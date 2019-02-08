Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapacağı sınavı ilginç bir yöntemle duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını ilginç bir mesajla duyurdu.
Kodlama, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda özel yetenekli gençlerin eğitileceği Deneyap'larla ilgili tweetin kendisi de bir kodlama diliyle yazıldı.
Eğer (sınıf == (4 veya 5 veya 8 veya 9 veya lise_hazırlık))— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) 7 Şubat 2019
{
Eğer (il == (01 veya 06 veya 07 veya 22 veya 25 veya 26 veya 30 veya 35 veya 42 veya 45 veya 48 veya 61))
{
İçin(i = Şimdi() =< 10 Şubat 2019 , i++)
{
Başvuru(i) = doğru;
}
}
}
Eğer (gün == 17 Mart 2019)
Sınav = doğru; pic.twitter.com/MPrgg0hC7Z
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