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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapacağı sınavı ilginç bir yöntemle duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını ilginç bir mesajla duyurdu.

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Kodlama, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda özel yetenekli gençlerin eğitileceği Deneyap'larla ilgili tweetin kendisi de bir kodlama diliyle yazıldı.
 

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