Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına personel alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı istihdam edilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda görevlendirilmek üzere, üniversitelerin elektrik-elektronik, endüstri, gıda, kimya, maden ve makine mühendisliği, hukuk, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun toplam 25 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı alınacak.

Sözlü sınav başvurusu için adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili alanlarda belirlenen puanı almaları şartı bulunuyor. Başvurular, 9 Ocak 2019 saat 23.59'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurularak elektronik ortamda yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleriyle sınav yeri ve tarihi, sınav tarihinden en az 20 gün önce Bakanlık sitesinden ilan edilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan kritik Münbiç açıklaması

Başkan Erdoğan´dan kritik Münbiç açıklaması

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA