'Sancak bizim gönül şehrimiz'

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic tarafından düzenlenen programda konuşan Kasapoğlu, Sancak’ın, Türk halkının gönül şehri olduğunu vurgulayarak “Gönlümüz burada, kalbimiz burada, siz aziz kardeşlerimiz buradasınız. Her zaman bir arada olamasak da kalplerimiz gönlümüz birlikte çarpıyor, lütfen bunu unutmayın” dedi. İftara katılanlara Başkan Erdoğan’ın selamlarını ileten Bakan Kasapoğlu “Kendisi Sancak’ta iftara iştirak edeceğimi söyleyince çok mutlu oldu, sizleri çok sevdiğini ve gönül dolusu selamlarını ifade etmemi istedi” dedi ve ekledi: “İnşallah sonsuza dek kardeşliğimiz, gönül birliğimiz devam edecek. Ve inşallah bizler sık sık sizlerle beraber olacağız.”