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Sancaktepe'de çatı yangını

Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 15:46 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 15:46
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Yangın, saat 14.30 sıralarında Sarıgazi Mahallesi Burak Sokak'ta üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İzolasyon çalışmasının yapıldığı çatıdan bir anda alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada oturanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ekipler yangını yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken iki daire de maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Üst katlarda oturan Ercan Çelik , "Binanın çatısında ustalar çalışıyordu. İhmallıklar yapmışlar. Ustaya diyorum yangın nasıl çıktı diye. Bana diyor ki ateş çıkaran fırınımızı açık unuttuk izolasyon malzemeleri tutuşturmuş. Bizim iki daire de hasar gördü. Ne olacak şimdi bilmiyorum" dedi .

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