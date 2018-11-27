Sancaktepe'de düşen askeri helikopterin enkazı kaldırıldı

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'ta sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, helikopterin parçalarının ekiplerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinçlerle, askeri yetkililer nezaretinde tırlara yüklenmesiyle sona erdi.

Enkaz, trafik polisleri eşliğinde tırlarla kaza alanı yakınlarında bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na götürüldü.

Burada yapılacak incelemenin ardından helikopter parçalarının Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığı'na götürüleceği öğrenildi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına Ankara'dan kaza kırımı için gelen askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de katıldı.