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Sancaktepe'de feci kaza: 2 ölü

Sancaktepe'de cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 09:23 - Güncelleme:
Sancaktepe'de feci kaza: 2 ölü
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Kaza, Sancaktepe Atayolu Caddesi üzerinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atayolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LFF 198 plakalı servis minibüsü, sokaktan caddeye çıkmakta olan 34 JU 7941 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç 20 metre ileri fırladı. Servis şoförü hafif şekilde yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otomobilden çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettikleri belirlendi. Servis şöförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YAKINLARI ŞOFÖRÜ TESELLİ ETTİ

Kazada otomobile çarpan servis şoförü kazanın etkisiyle şoka girdi. Alkolmetre testi yapılan şoförü yakınları teselli etti. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören Mesut Çiftçioğlu, "Ben sokağa döndüm beyaz araç arkamdaydı, yola çıktı ve minibüs geliyordu o da hızlıymış. Sesi duyduk geldik. Çok süratli şekilde vurmuş. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası yardım etmeye çalıştım ama ses gelmedi" dedi.

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