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Sancaktepe'de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen karı kocaya TIR çarptı. TIR'ın altına kalan kadın hayatını kaybederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA26 Aralık 2022 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Sancaktepe'de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti
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Yenidoğan Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 12.30'da iddiaya göre araçlar ilerlediği sırada Kafiye Kaygusuz (70) ile Bekir Kaygusuz çifti yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada yoldan geçen Serdar Kara yönetimindeki 57 ABB 622 plakalı TIR, Kaygusuz çiftine çarptı. Kazada Kafiye Kaygusuz TIR'ın altında kalırken, Bekir Kaygusuz yol kenarındaki refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri TIR'ın altında kalarak yaralanan Kafiye Kaygusuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hafif yaralı Bekir Kaygusuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri TIR şoförü Serdar Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Ekipler, kazanın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından Kafiye Kaygusuz'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı Ahmet Aytekin, "Kadın kocasıyla yolda yürüyordu. TIR şoförü görmedi herhalde. Kadını altına aldı. TIR durdu ama kadın hayatını kaybetmişti. Kocası da çimlere düştü" dedi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçlar ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen çifte TIR çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın TIR'ın altında kalırken, adam refüje savruluyor.

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