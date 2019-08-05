27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 99.679
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sancaktepe’de halk otobüsü hafriyat tırına çarptı

Sancaktepe’de Hafriyat tırına çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi’nde 34 JZ 5251 plakalı Kurtuluş Şahin’in kullandığı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Şahin aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri bir saat süren çalışma sonucu Şahin’i sıkıştığı yerden çıkartarak Sancaktepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otobüs sürücüsünün durumunun iyi olduğu, araçta başka yolcu bulunmadığı bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çiftlikten kaçtılar, trafiği birbirine kattılar!

Çiftlikten kaçtılar, trafiği birbirine kattılar!

Düğünde korkunç olay... Acı haber geldi

Düğünde korkunç olay... Acı haber geldi

7 saat alev alev yandı

7 saat alev alev yandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Mısır'da facia: Çok sayıda ölü var

Mısır'da facia: Çok sayıda ölü var

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA