Sancaktepe'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi: 1 ölü
Sancaktepe'de bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı.
- DHA
SANCAKTEPE Emek Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile yakındaki hastanelere sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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