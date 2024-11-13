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Sancaktepe'de İETT faciası: 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak can verdi

İstanbul Sancaktepe'de, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir anne ve kızı, seyir halindeki İETT otobüsünün altında kaldı. Kazada, 3 yaşındaki küçük kız olay yerinde hayatını kaybederken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA13 Kasım 2024 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Sancaktepe'de İETT faciası: 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak can verdi
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Olay, Sancaktepe'de Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve kızı, yolda seyir halinde olan 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsünün altında kaldı.

3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Anne ile 3 yaşındaki kızının otobüs altında kaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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