AA 03 Mayıs 2020 Pazar 17:30 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:30

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede çalışmalar 4 bin kişinin katılımıyla üç vardiya şekilinde kesintisiz sürüyor.

Hummalı çalışmalar sonucunda bazı blokların tamamlandığı görülürken, sağlık tesisi içerisinde kullanılacak mobilyalar da bu bloklara getirilmeye başlandı.

Bu arada AA ekibi, hastanenin tamamlanan örnek odasını görüntüledi. Tamamlandığında salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen merkez, bittiğinde 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak merkezin, 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane kurulacağını duyurmuştu.

Erdoğan, bugün de sosyal medya hesabından projelere ilişkin paylaşımda bulunarak, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.