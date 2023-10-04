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Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber

Sancaktepe'de önceki gün kaybolan 3 kardeşin cesedi bir inşaatın temelindeki suda bulundu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 07:09 - Güncelleme:
Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber
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Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarıldı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan ve evleri inşaat alanına yakın olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı.

Çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını bölgeye gelen Sağın kardeşlerin ailesi de takip etti.

Söz konusu mahallede oturan ve kaybolmadan önce evlerinin önünde oyun oynadıkları belirtilen 3 kardeş, 2 Ekim günü akşam saatlerinde kaybolmuştu.

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