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Sancaktepe'de kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Sancaktepe'de kimyasal madde yüklü tanker devrildi, yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

AA26 Aralık 2021 Pazar 08:25 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 08:26
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Alınan bilgiye göre, Kemal Y. yönetimindeki 43 ABF 669 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu, Paşaköy bağlantı yolu çıkışında, Atayolu Caddesi kesişimindeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Tanker sürücüsü Kemal Y. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliğini sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde, 17 ton oksijen yüklü tankerden kimyasal madde sızıntısı olmadığını tespit etti.

Tankerin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

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