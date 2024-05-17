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Sancaktepe'de korku dolu anlar! Araçlar alev alev yandı

Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada her iki araç yandı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 06:58 - Güncelleme:
Sancaktepe'de korku dolu anlar! Araçlar alev alev yandı
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Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 AKY 328 plakalı otomobil ters yöne girerek, 34 TBK 91 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada takside yolcu oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralıların çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde yanan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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