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Sancaktepe'de mobilya imalathanesi kundaklandı

Sancaktepe'de kundaklanan mobilya imalathanesi kullanılamaz hale geldi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 07:16 - Güncelleme:
Sancaktepe'de mobilya imalathanesi kundaklandı
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Hilal Mahallesi Şehit Polis Engin Açıkgöz Sokak'ta bir binanın bodrum katında bulunan mobilya imalathanesi, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından kundaklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 122 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç katlı binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, imalathane kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kundaklama anı, aynı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, 2 kişinin, mobilya imalathanesinin önündeki süngerleri ateşe vererek uzaklaştığı, ardından birinin dönüp süngerleri tekrar yaktığı ve yangın sırasında patlamaların meydana geldiği görülüyor.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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