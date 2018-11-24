Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sancaktepe’de röntgen aracı tabela direğine çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Sancaktepe’de özel bir sağlık kuruluşuna ait gezici röntgen aracı tabela direğine çarparak bariyerlere girdi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Sapağı’nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan özel sağlık kuruluşuna ait gezici röntgen aracı hakimiyetini kaybederek tabela direğine çarpıp bariyerlere girdi. Araç sürücüsü Talha Albay ve yanındaki kadın Hatice Sağır araçta sıkıştı.
 
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri ile polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan şoför ve yanındaki kadın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
 
Vatandaşlardan biri, ses duyarak olay yerine geldiğini ve aracın tabela direğine çarptığını söyledi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsveç´te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı

İsveç´te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA