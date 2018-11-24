Sancaktepe’de röntgen aracı tabela direğine çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Kaza, Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Sapağı’nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan özel sağlık kuruluşuna ait gezici röntgen aracı hakimiyetini kaybederek tabela direğine çarpıp bariyerlere girdi. Araç sürücüsü Talha Albay ve yanındaki kadın Hatice Sağır araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri ile polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan şoför ve yanındaki kadın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlardan biri, ses duyarak olay yerine geldiğini ve aracın tabela direğine çarptığını söyledi.