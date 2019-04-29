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Sancaktepe'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sancaktepe'de bir emlakçıda çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı.

  • DHA
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Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor

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