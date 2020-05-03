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Sancaktepe'de yapımı süren hastanenin odaları görüntülendi

SANCAKTEPE Kaymakamı Adnan Çakıroğlu sosyal medya hesabından Sancaktepe'deki inşaatı devam edilen hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsünü paylaştı.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 09:42 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 09:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sayısız işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatıları ise tamamlandı. Hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsü ise ortaya çıktı. Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan, yatakları yerleştirilen bazı odaların ve koridorların görüntüsünü, "@RTErdogan'ın talimatlarıyla başlayan, 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz hızla inşa ediliyor. Pandemi ile mücadelemizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza, İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun?" notuyla paylaştı.

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