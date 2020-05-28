İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8199
  • EURO
    7,5086
  • ALTIN
    377.481
  • BIST100
    105540
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor
Güncel

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi yarın açılıyor

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Yarın açılması planlanan hastanenin açılmadan önceki son hali havadan fotoğraflandı.

DHA28 Mayıs 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:22
ABONE OL

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik olduğu görüldü. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor.

Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası, gerekli durumlarda yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek.

İşte CHP ve darbecilerin kirli ittifakını bir kez daha tescilleyen ses kaydı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.