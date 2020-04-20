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Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı için hummalı çalışma sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastane inşaatında demir kolonların konulduğu ve bazı bölümlerin tamamlandığı görüldü.

IHA20 Nisan 2020 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastanenin inşaatında demir kolonların konulduğu, ayrıca inşaatın bazı kısımlarının da bittiği görüldü.

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