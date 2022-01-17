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Sancısı başlayan kadını doğuma yetiştirmek için karla kaplı yollarla 3 saat mücadele

Van'ın Özalp ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:19
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Yarımkaya Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Esra Alpdağtaş'ın doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları Alpdağtaş'ı 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu iyi olan Alpdağtaş'ın yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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