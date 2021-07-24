Saniye saniye kaydedildi: Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı

DHA 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27

Olay, 22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. M.K., hastanede, polis memuru F.Ü.'nün yanına gidip, husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyledi. Polis memuru F.Ü., durumu polis merkezine bildirerek ekip talebinde bulundu. Bir süre sonra M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, M.K'nin polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını aldığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K., polis memurunun belinden beylik tabancasını alıyor. Durumu fark eden polis memuru ve vatandaşlar dışarı kaçıyor. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisi de saklanarak korunmaya çalışıyor. M.K. de herkes çıktıktan sonra dışarı çıkıyor.