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Saniye saniye kaydedildi... Yunanistan göçmenleri işte böyle ölüme terk etti

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.

DHA07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50
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Haziran ayında bir Yunan sahil güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı. Sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı. Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. Düzensiz göçmenlerin lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar, insansız hava aracı (İHA) tarafından dakika dakika kaydedildi.

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