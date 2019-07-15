Şanlı direnişin 24 saati

15 TEMMUZ

16:00: MİT, bir binbaşıdan gelen ihbar üzerine, 3 helikopter ile bir faaliyet icra edileceği bilgisini Genelkurmay’a iletti.

21:00: Girişimin sızması üzerine darbeyi 03.00’te yapmayı planlayan FETÖ erken harekete geçti.

22:00: Ankara’da savaş uçakları alçak uçuşa başladı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

22:10: Olağanüstü durum üzerine Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında Çankaya Köşkü’nde koordinasyon merkezi kuruldu.

22:15: FETÖ’cülerce Atatürk Havalimanı önüne tanklar getirildi.

22:30: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda FETÖ’cü jandarma, havalimanındaki polislerin silahlarına el koydu.

22:50: Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Karargahı’nı ele geçirmek isteyen darbecilerin başındaki Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurarak öldürdü.

23:00: Darbeciler Çengelköy’de direnen vatandaşlara hedef alarak ateş etmeye başladı. Aynı saatlerde saraçhanedeki İBB’nin önünde toplanan kalabalığın üzerine de ateş açtı.

23:04: Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında “bir kalkışma girişimi”nin olduğunu açıkladı.

23:24: Ankara Gölbaşında Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi darbecilerce bombalandı.

23:30: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, FETÖ’cü askerler tarafından rehin alındı.

23:45: Darbeciler Atatürk Havalimanı’nda uçuş trafiğini durdurdu. Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.

23:48: TRT yayını karartıldı.

23:50: Vatandaşlar sokağa akın etmeye başladı. FETÖ’cü askerler Taksim Meydanı’nda konuşlandı. Teröristler aynı saatte TRT binasına girdi.

16 TEMMUZ

00:01: Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etmek üzere kaldığı otelden ayrıldı.

00:02: TRT’yi işgal eden FETÖ’cü askerler spiker Tijen Karaş’a zorla korsan darbe bildirisi okuttu.

00:35: Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul’da başlatıldı.

00:37: Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk televizyonuna bağlanarak halkı meydanlara davet etti.

00:40: Erdoğan’ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatı üzerine 81 ilde okunan birlik selaları ile Türkiye genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki göstermeye başladı.

00:50: Anadolu Ajansı, Genelkurmay Başkanı Akar’ın rehin alındığını duyurdu. Hava kuvvetleri Komutanı Ünal katıldığı düğünde derdest edildi. Genelkurmay İkinci Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Jandarma Genel Komutanı Mendi de darbecilerin rehin aldığı rütbeliler arasındaydı.

00:57: FETÖ’cü askerler, TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine askeri helikopterlerle saldırdı. İki çalışan darbecilere direnirken şehit oldu.

01:01: Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

01:30: Çankaya Köşkü’ne ateş eden 5 zırhlı araca güvenlik görevlileri silahla karşılık verdi. Halkın da desteği ile darbeciler püskürtüldü.

01:39: TBMM Genel Kurul Salonu açıldı. TBMM Başkanı Kahraman ve milletvekilleri salonda yerini aldı.

01:49: Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı canlı yayına bağlanarak “Eşkıyalar başarılı olamayacak, paralel ihanet şebekesiyle karşı karşıyayız” dedi.

01:50: Eğitim ve tatbikat gibi gerekçelerle darbe girişimine dahil edilen bazı askeri personel teslim olmaya ve kullandıkları zırhlı araçları terk etmeye başladı.

02:20: Darbeci askerler Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı havadan hedef aldı. Hava saldırısı sonucu 50 polis şehit oldu.

02:30: TRT’yi ele geçirmeye kalkışan 1’i rütbeli 5 asker, vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. TRT’yi ele geçiren darbeciler binadan çıkarıldı.

02:42: TBMM’ye ilk bomba atıldı. Atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı. TBMM gece boyu 7 defa bombalandı.

02:55: Başbakan Binali Yıldırım, “Havadaki jetlerle kurumlarımıza mermi, bomba yağdıranlar adeta bu terör örgütünün elemanı gibidir, devamı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş, şanlı Silahlı Kuvvetler bayrağı altında görev yapan hiçbir askerimize yakıştırılacak bir iş değildir” dedi.

03:19: AK Parti’nin reklam işleriyle uğraşan şirketin sahibi Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Boğaziçi Köprüsü’ndeki FETÖ saldırısı sonucu şehit oldu.

03:20: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, İstanbul’a indi.

04:00: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi.

04:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

04:42: Erdoğan’ın, Marmaris’te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldı.

05:18: Atatürk Havalimanı’nın kontrolü tamamen sağlandı.

06:00: Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı, Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Merkezi’nde 42 kişinin hayatını kaybettiği, bölgede olayların kontrol altına alındığı bildirildi.

06:26: Darbe girişiminde bulananlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresini F16 savaş uçaklarıyla bombaladı.

06:42: Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden askerler teslim oldu. Halk gece boyu 35’in üzerinde vatandaşı şehit eden darbeci askerlere yoğun tepki gösterdi, zırhlı araçların üzerinde İstiklal Marşı okudu.

07:12: İstanbul’daki Acıbadem Türk Telekom santralini işgal eden askerler teslim oldu.

07:38: AFP’ye konuşan FETÖ elebaşı, başarısız darbe girişimini kınadı ve ağzındaki baklayı çıkardı: “İçlerinde bizi sevenler olabilir”.

07:50: FETÖ’cü 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

08:10: Boğaziçi Köprüsü kısmen trafiğe açıldı.

08:32: Ankara Akıncı Jet Üs Komutanlığı’na operasyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar serbest kaldı ve Çankaya Köşkü’ne geldi.

08:36: Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Özel Harekat polislerince ele geçirildi. Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup askerler etkisiz hale getirildi.

09:10: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), silahlı terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere toplandı.

09:32: Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalarda, Türkiye genelinde, aralarında generallerin de bulunduğu FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına alındı.

09:40: Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın er ve erbaş polise teslim oldu.

09:46: Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

09:58: Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların, izinlerini keserek derhal görevlerine başlamalarına ve adli tatilin iptaline karar verildi.

10:22: Erdoğan’ın ayrıldığı Marmaris’teki otele saldıran askerler, darbe girişiminin başarısız olması sonucu bölgeden kaçtı.

10:41: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda üslenen FETÖ mensupları, darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı.

11:01: Genelkurmay Başkan vekili Orgeneral Ümit Dündar darbe girişiminin önlendiğini açıkladı.

11:27: Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda bulunan FETÖ terör örgütü mensubu askerler, teslim olmak için müzakere talebinde bulundu.

12:56: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları teslim almak için Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi.

12:57: Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’ne geldi, kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu: Bu kalkışma bastırılmıştır, toplam 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur.

13:21: MİT’ten operasyonlara yönelik açıklama yapıldı: Sistematik operasyonlar tamamlandı, nokta operasyona geçtik.

13:30: 8 darbeci askeri helikopterle Yunanistan’a kaçtı.

14:37: HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. HSYK 2. Dairesi, 541’i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204’ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

15:26: FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 10 Danıştay üyesi gözaltına alındı.

17:00: Başbakan Binali Yıldırım olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti.

18:10: Soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’yle 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon komutanı Tümgeneral Avni Angun gözaltına alındı.

18:15: Eski Hava kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Ankara Kazan İlçesi’ndeki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gözaltına alındı. Burada bulunan diğer askerler de silahlarını bırakarak teslim oldu.