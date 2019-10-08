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MSB: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

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Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

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