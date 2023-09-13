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Şanlı Türk tarihinin unutulmaz zaferi 102 yaşında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Şanlı Türk tarihinin unutulmaz zaferi 102 yaşında
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

  • MilliSavunmaBakanlığı
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