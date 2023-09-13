Şanlı Türk tarihinin unutulmaz zaferi 102 yaşında

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez."— TSK (@TSKGnkur) September 13, 2023
-Gazi Mustafa Kemal Atatürk-
Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor;... pic.twitter.com/Ei49ykvLzm