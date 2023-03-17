Şanlıurfa Belediye Başkanı 24 TV'ye konuştu: 650 tane aracımız ve 3 bin personelimiz sahada

Kahramanmaraş'taki asrın felaketinde depremden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. Sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirirken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapılan çalışmaları 24 TV'ye anlattı.

Beyazgül, "Şanlıurfa'da merkezden geçen 3 tane dere var. Bu 3 derenin taşımasıyla hemen kenarlarında yapılarda sel felaketi yaşadık. Dere kenarında yapılaşmanın zararını görüyoruz" dedi.

"380 CİVARINDAKİ BU BİNALARI KAMULAŞTIRDIK"

Dere kenarındaki yapıları kamulaştırıldığını belirten Beyazgül, "380 civarındaki bu binaları kamulaştırdık. Bu binalarda kimse oturmuyor, tamamını kamulaştırdık. Bedelini ödedik ve yıkım için hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

"3 BİN PERSONELİMİZ ÇALIŞMALARIN İÇERİSİNDE"

Bugün alınan yağış miktarının bir sene alınan yağış miktarının yarısı kadar olduğunu dile getiren Beyazgül, sahada yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Beyazgül, "Şu anda 650 tane aracımız sahada. 3 bin personelimiz çalışmaların içerisinde. Tahminen 2-3 güne kadar çalışmalar biter" diye konuştu.