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Şanlıurfa Hilvan'da saat 11.47'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Şanlıurfa Hilvan'da saat 11.47'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA17 Haziran 2020 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:34
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi Kavaklık Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.47’de meydana geldi. Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’dan da hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

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