Şanlıurfa merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip sonucunda "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, İhaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları belirlenen 24 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Şanlıurfa merkezli Ankara, Eskişehir ve Gaziantep'teki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında icra müdürü ve müdür yardımcılarının da bulunduğu belirlendi. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.