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Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK operasyonu

Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK- KCK/ PYD/ YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK operasyonu
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30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK- KCK/ PYD- YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah,1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 1 el telsizi ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.E., H.A. ve H.A. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi.

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