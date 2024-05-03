Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK operasyonu

30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK- KCK/ PYD- YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah,1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 1 el telsizi ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.E., H.A. ve H.A. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi.