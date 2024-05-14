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Şanlıurfa merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 09:39 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi.

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