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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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