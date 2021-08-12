İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6263
  • EURO
    10,1599
  • ALTIN
    485.556
  • BIST100
    1410.87
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa Valiliği'nden bıçaklı kavgayla ilgili açıklama
Güncel

Şanlıurfa Valiliği'nden bıçaklı kavgayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili açıklamada bulundu.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 06:37 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:37
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kavganın komşu iki aile arasında çıktığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ağustos 2021 günü saat 20:30 sıralarında ilimiz Birecik ilçesinde yabancı uyruklu komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu; üç yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaşımız yaralanmıştır.
Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu H.V. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralılardan üçü taburcu edilmiş, 1 yaralının ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen kavganın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adli tahkikata başlanmıştır. Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. "

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.