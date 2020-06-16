Şanlıurfa Valisi Erin: Maske takmayı insanlarımıza bir türlü benimsetemedik

AA 16 Haziran 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:38

Vali Erin, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, salgın sürecinde kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 nedeniyle ülkelerin zor günler yaşadığını aktaran Erin, Türkiye'nin örnek bir salgın denetimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Erin, salgınla mücadeleye bütün toplumun katılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bizim bu bölgede yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesi, maalesef, maske takmayı insanlarımıza bir türlü benimsetemedik. Kalabalık etkinliklerin önüne kurumsal manada geçtik ama bu faaliyetlerin, etkinliklerin değişik mekanlarda az da olsa devam ettiğini gördük ve bunun neticesi olarak da ilk başta çok iyi giden, 81 il içerisinde vaka gelişimi sayı artışıyla kıyasladığımızda ve nüfusa oranladığımızda çok iyi olan vaka sayısının, yavaş yavaş artmaya başladığını görüyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım: Biz Urfa olarak çok tehlikeli, ciddi bir artıştan bahsetmiyoruz."

Salgınla ilgili ilk günden itibaren bir uygulama programı hazırladıklarını ve bunu hayata geçirdiklerini anlatan Erin, alınması gereken tedbirlerin, İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca hızlıca alınarak hayata geçirildiğini belirtti.

Erin, pozitif çıkan vaka sayısı bitene kadar eski alışkanlıklara dönülemeyeceğinin altını çizerek, o güne kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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"Kentte kurallara uymayan 17 bin 91 kişiye toplam 24 milyon 820 bin lira para cezası kesildi." diyen Erin, kent genelinde denetimlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Vali Erin, Kovid-19 nedeniyle karantina uygulanan yerlerle ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Karantina tedbiri uyguladığımız toplam bina sayısı bugüne kadar 394, şu an aktif bina sayımız 194. Yine karantina uyguladığımız mahalle sayısı bu süreçte toplamda 48, şu anda aktif olarak karantina uygulaması yaptığımız yerin sayısı 18. Karantina tedbiri uyguladığımız kişi sayısı bugüne kadar 34 bin 400 civarında, aktif olarak karantina tedbiri uygulaması devam eden 10 bin 579 vatandaşımız var. Bugüne kadar yurtlarda takip ettiğimiz kişi sayısı toplamda 2 bin 131, aktif olarak 212 vatandaşımız yurtlarda takip ediliyor ve oralarda misafir ediliyor."

Tedavisi devam edenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Erin, kentte 1 Haziran'dan önce yüzde 70'in üzerinde olan maske kullanımı alışkanlığının yeniden kazanılması gerektiğinin altını çizdi.