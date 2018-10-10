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Şanlıurfa'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de, PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de, PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonlar sürüyor.

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