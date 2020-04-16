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Şanlıurfa'da 1200 aileye gıda, temizlik VE kıyafet yardımı

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), kentteki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 10:49
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İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmaları kapsamında son bir ay içinde yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Kendilerine yardımda bulunan tüm bağışçılara teşekkür eden Atilla, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yardım çalışmalarımız inşallah ramazan boyunca da devam edecek. Ramazan ayında bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına bir tabak yemek ve ekmek koyabilirsek ne mutlu bize. İnşallah bu mübarek ayda bugüne kadar desteklerini esirgemeyen hayırsever insanlarımızın desteklerini yine bekliyoruz."

Koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için maske üretmeye başladıklarını söyleyen Atilla, söz konusu maskeleri kurumlara ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını ifade etti.

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