İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6559
  • EURO
    36,338
  • ALTIN
    2927.05
  • BIST100
    9636.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da 1398 konut hak sahiplerine teslim edildi
Güncel

Şanlıurfa'da 1398 konut hak sahiplerine teslim edildi

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşa ettiği 1398 konutun hak sahiplerine teslim edildi.

AA26 Kasım 2024 Salı 22:26 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 1398 konut hak sahiplerine teslim edildi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde yıkımların yaşandığı Şanlıurfa'da bugüne kadar 3 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği belirtilerek, bu sayının yıl sonunda 7 bininin üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Bakan Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso ile görüştü

2025'in sonunda 13 binden fazla ev ve iş yerinin teslim edilmesinin planlandığına yer verilen açıklamada, Eyyübiye ilçesinde 3 bin 202 konutluk proje içerisinden 1398 konutun hak sahiplerine teslim ettiği bildirildi.

"İYİ Kİ DE DEVLETİMİZ VARMIŞ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evine taşınan hak sahiplerinin görüntülerini "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış.' diyen bu güzel insanlar için." notuyla paylaştı.

Kurum, iddiaları 3 maddeyle yalanladı

Görüntülerde, görüşlerine yer verilen vatandaşlar, yeni ev ve yaşam alanlarına kavuştukları için mutluluklarını ifade ederken, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.