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Şanlıurfa'da 150 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yasadığı yollardan Türkiye geçmeye çalışan 150 Suriyeli yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, Suriye sınırında yaptığı kontrollerde yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarından çocuk ve kadınların bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi, fark etti.

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Gözaltına alınan Suriyeliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Suriyeliler, İl Göç İdaresi Akçakale Geçi Barınma Merkezi'ne yerleştirildi.

Düzensiz göçmenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda Kırmıtlı Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen Türk vatandaşı İ.A, A.S, A.B ve H.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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