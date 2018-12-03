Şanlıurfa'da 150 düzensiz göçmen yakalandı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yasadığı yollardan Türkiye geçmeye çalışan 150 Suriyeli yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, Suriye sınırında yaptığı kontrollerde yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarından çocuk ve kadınların bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi, fark etti.