İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0872
  • EURO
    7,6888
  • ALTIN
    387.698
  • BIST100
    98737.5
Güncel

Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 18:52 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 18:52
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ile Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'ndeki birer binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 2 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinin Ayvanat, Haliliye ilçesinin Konuklu ile Suruç ilçesinin Karınca mahallelerindeki 3 binada 14 gündür uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Filistinli çocuktan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Müslümanlara örnek oldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.