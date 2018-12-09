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Şanlıurfa´da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa´da, farklı tarihlerde, 5 işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişiden 2´si tutuklandı.

  • DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 5 ayrı işyerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı işyerlerindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin  H.G., A.A. olduğunu belirledi. Ekipler iki şüpheliyle, çaldıkları malzemeleri satın aldığı belirlenen O.Ç.´yi gözaltına aldı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından `hırsızlık´ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden, H.G. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Ç. ise serbest bırakıldı.

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