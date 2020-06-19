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Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 27 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 27 binada karantina uygulaması başlatıldı.

AA19 Haziran 2020 Cuma 13:44 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:44
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Siverek ilçesi Karabahçe Mahallesi ile Ceylanpınar İlçesi Yüksektepe Mahallesi'nin tamamı, Eyyübiye'de 3, Haliliye'de 6, Karaköprü'de 5, Viranşehir'de 9, Ceylanpınar'da 1, Suruç'ta 2 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Öte yandan, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Bireçik ve Viranşehir ilçelerindeki 1 unlu mamulleri ile 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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