Şanlıurfa'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, Ulucami Mahallesi kırsalındaki terk edilmiş bir binada olduğu anlaşılan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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