Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında Haliliye ilçesi Ballıca köyünde bir eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli H.D'nin evinde yapılan aramada, 21 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, bir hassas terazi ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.D'yi gözaltına aldı.