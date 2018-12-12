Şanlıurfa’da 24 joker tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen son sınavlara sahte evrak ve kimlik düzenleyerek başkasının yerine girmeye çalışan 24 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.