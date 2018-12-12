Şanlıurfa’da 24 joker tutuklandı
Şanlıurfa’da Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara başkasının yerine girmeye çalışan 24 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen son sınavlara sahte evrak ve kimlik düzenleyerek başkasının yerine girmeye çalışan 24 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.