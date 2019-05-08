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Şanlıurfa’da 3 aylık ikizler, uyudukları beşikte ölü bulundu

Şanlıurfa'da Fatoş- Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. Çiftin daha önce de 4 çocuklarını kaybettiği ve yapılan otopsi sonucunda Adli Tıp raporlarında ölüm nedenleriyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

  • DHA
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anlıurfa'daki olay, bugün sabah saatlerinde Bamyasuyu Mahallesinde bulunun 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. 2 çocukları olan Fatoş-Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 ay önce ikiz bebekleri Murat ve Meral dünyaya geldi.

Fatoş Yedikardeş, ikizlerini emzirdikten sonra uyumaları için beşiklerine yatırdı. Bir süre sonra kontrol için odaya giren anne Yedikardeş, bebeklerinin hareket etmediğini görerek, yardım için bağırdı. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ikizlerin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ikizlerin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Vücutlarında herhangi bir ize rastlanmayan ikizlerin ölümü ile ilgili polise ifade veren baba Ramazan Yedikardeş, daha önce de 4 çocuğunun öldüğünü söyledi. Ramazan Yedikardeş'in, ifadesinde, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

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