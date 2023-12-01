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Şanlıurfa'da 765 personelle uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da 765 personelin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 765 personelle uyuşturucu operasyonu
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 765 personelin katılımıyla 63 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Operasyon sonucunda 25 kilo 382 gram esrar, 1 kilo 200 gram skunk, 75 gram eroin, 10 gram bonzai, 800 kök kenevir, 2 hassas terazi, 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 G-1 piyade tüfeği, 1 M-1 piyade tüfeği, 24 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirilmiş, 74 kişi yakalanmış ve bunların 9'u tutuklanmıştır."

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