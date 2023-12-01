Şanlıurfa'da 765 personelle uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 765 personelin katılımıyla 63 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.
Vali Şıldak, şunları kaydetti:
"Operasyon sonucunda 25 kilo 382 gram esrar, 1 kilo 200 gram skunk, 75 gram eroin, 10 gram bonzai, 800 kök kenevir, 2 hassas terazi, 6 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 G-1 piyade tüfeği, 1 M-1 piyade tüfeği, 24 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirilmiş, 74 kişi yakalanmış ve bunların 9'u tutuklanmıştır."
��Uyuşturucu Satıcılarına Jandarmadan Operasyon❗️— Hasan ŞILDAK (@hasansildak) December 1, 2023
⚠️ İl Jandarma Komutanlığımız Tarafından 765 Personelin Katılımıyla 63 Adrese Yapılan Operasyon Sonucunda;
▪️25 Kilo 382 Gram Esrar
▪️1 Kilo 200 Gram Skunk
▪️75 Gram Eroin
▪️10 Gram Bonzai
▪️800 Kök Kenevir
▪️2 Adet Hassas... pic.twitter.com/wfGDxJy6tX